LPI-J: Erschrocken

Jena (ots) - Einen Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw mussten Polizeibeamte am Donnerstag in Jena aufnahmen. Die Frau befuhr die Ernst-Abbe-Straße in Richtung Schillerstraße, als ein 70-Jähriger mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Ernst-Abbe-Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw ...

