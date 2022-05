LPI-J: Sturz durch Fahrfehler

Apolda (ots) - Am 12.05.2022, gegen 21:35 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in einem Hinterhof in der Glockengießereistraße in Apolda Müllsäcke verbrannt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 36jähriger Mann aus Versehen seine Zigarette auf eine Mülltüte geschmissen hat und diese sofort anfing zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

