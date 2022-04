LPI-J: 13 Keller aufgebrochen

Jena (ots) - Glück im Unglück hatte am Mittwochvormittag eine 74-jährige Frau in Jena. Trotz des roten Lichtzeichens der Fußgängerampel überquerte sie in der Erlanger Allee das Gleisbett der Straßenbahn und läuft so direkt in eine heranfahrende Straßenbahn. Durch die Kollision wird die Frau zum Glück nur leicht verletzt, musste aber trotz dessen medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

mehr