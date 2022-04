LPI-J: Beschädigungen im Paradiespark

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Mittwoch eine Bewohnerin der Moskauer Straße in Kahla. Augenscheinlich versuchten Unbekannte, während die Bewohnerin verreist war, in die Wohnung zu gelangen. Jedoch scheiterten der oder die Täter am Türblech, was nunmehr Beschädigungen aufweist. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

