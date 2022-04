LPI-J: Briefkasten erneut beschädigt

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Mittwochmorgen feststellte, richtete Unbekannte im Paradiespark einen Sachschaden von über 2.000,- Euro an. Neben einem elektrischen Poller, welcher die Einfahrt von Kraftfahrzeugen reglementiert, wurden auch zwei Laternen im Bereich der Kegelbahn beschädigt. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

