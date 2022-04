Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter überrascht

Apolda (ots)

Am 12.04.2022, gegen 03:20 Uhr bemerkte ein 58jähriger, wie drei unbekannte Täter versuchten, die Dachrinne seines Hauses in Apolda zu entfernen. Als er aus seinem Fenster schaute, waren die Täter vermutlich so überrascht, dass diese in Richtung Heidenberg flohen. Die Täter konnten vor Ort nicht aufgefunden werden.

