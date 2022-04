Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Müllsäcke in Brand gesteckt

Apolda (ots)

In der Lessingstraße in Apolda wurden am 12.04.2022, gegen 01:35 Uhr mehrere gelbe Müllsäcke, welche dort zur Abholung abgelegt waren, angezündet. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden. In Folge des Brandes wurde ein Standfuß eines mobilen Straßenschildes angeschmort. Eine Gefahr für Personen oder anliegende Gebäude entstand nicht. Der oder die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.

