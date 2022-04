Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in ein Gartenhaus

Niederroßla (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 07.04.2022 und dem 11.04.2022 kam es in einer Kleingartenanlage in Niederroßla zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter haben ein Fenster zu einem Gartenhaus aufgebrochen, dieses durchwühlt und eine Packung Dart-Pfeile entwendet. Aus dem angrenzenden Schuppen wurden zudem drei Kettensägen, eine Benzinheckenschere, ein Akku-Bohrschrauber und eine Schlagbohrmaschine im Wert von insgesamt ca. 2.000 EUR entwendet. An den Gebäuden entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 EUR.

