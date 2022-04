LPI-J: Missglücktes Ausparken mit Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kabeldiebe waren am vergangenen Wochenende in Mörsdorf unterwegs. Von einer dort ansässigen Firma wurden insgesamt 350 Meter Kabel entwendet, wie ein Mitarbeiter am Montagmittag der Polizei mitteilte. Der oder die unbekannten Täter begaben sich auf das Gelände des geschädigten Unternehmens und bedienten sich an dem Beutegut. Insgesamt ist ein Schaden von über 4000 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

