LPI-J: Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 85-Jähriger aus Kahla musste am Mittwochmorgen feststellen, dass sein Fahrzeug scheinbar mutwillig beschädigt wurde. Der Mann stellte den Honda am Vorabend, gegen 19:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Franz-Lehmann-Straße ab. In der Nacht wurde dann durch unbekannte Täter der linke Außenspiegel des Fahrzeuges abgetreten und dadurch Sachschaden verursacht. Auch eine 55-Jährige teilte einen gleichgelagerten Sachverhalt mit. Sie stellte am ...

mehr