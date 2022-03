Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "voll" ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 46-Jährige wurde am Sonntagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten die Frau mit ihrem Fahrzeug in der Hermann-Danz-Straße in Hermsdorf fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte plötzlich einen Wert von über 1,6 Promille zum Vorschein. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde die Frau ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht du ihr Führerschein wurde ebenfalls gleich beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell