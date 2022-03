Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch konnte verhindert werden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen versuchten Einbruch meldete am Sonntagmittag ein Zeuge aus Rothenstein. Als sich der Mitteiler vor einer Firma in der Hauptstraße befand, stellte er, gegen 13:30 Uhr, fünf Personen fest, welche sich direkt vor der Eingangstür befanden. Vorerst machte sich der Zeuge keine Gedanken darüber. Als eine Person aus der Gruppe dann allerdings mit einem Gegenstand auf die Tür zuging und daran hantierte und in der weiteren Folge dagegentrat und diese versuchte aufzudrücken, informierte der Mann die Polizei. Derweil verließen die Unbekannten das Firmengelände und flüchteten. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Unbekannten nicht ausfindig gemacht werden. An der Eingangstür konnten leichte Beschädigungen in Form von Hebelspuren festgestellt werden. Den Personen gelang es allerdings nicht ins Gebäude einzudringen.

