Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei Jena ein auffälliger BMW gemeldet, welcher im Bereich Jena Ost unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte zeitnah durch die Polizei festgestellt und gestoppt werden. Die 44-jährige Fahrzeugführerin wies erheblichen Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem musste die Frau ihren Führerschein erst einmal abgeben. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten im Stadtzentrum in der Weigelstraße einen 20-jährigen E-Scooterfahrer. Auch er roch erheblich nach Alkohol und wies im Rahmen eines Atemalkoholtests einen Wert von über 1,2 Promille auf. Gegen 2 Uhr wurde eine Fahrerin eines E-Scooter in der Krautgasse kontrolliert. Auch in diesem Fall lag der der Atemalkoholwert mit knapp 1,5 Promille weit über der gesetzlich zulässigen Höchstgrenze. Nach der anschließenden Blutentnahme im Klinikum wurde der Führerschein der 30-jährigen Frau sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. In allen drei Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

