LPI-J: Leicht verletzte Radfahrerin

Weimar (ots) - Zu einem schwereren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr nachmittags auf der Landstraße zwischen Naundorf und Kranichfeld. Hier befuhr ein 26-jähriger Seatfahrer die Landstraße von Naundorf in Richtung Kranichfeld. Am Abzweig nach Hohenfelden wurde dieser durch einen 73-jährigen KIA-Fahrer, der von Hohenfelden kommend in Richtung Naundorf abbiegen wollte, übersehen. In der Folge ...

