Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter entwenden Stühle und eine Tasche aus Schnellrestaurant

Jena (ots)

Am Freitagabend, gegen Mitternacht, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass mehrere Personen an einem Schnellrestaurant am Ende der Stadtrodaer Straße im Stadtteil Lobeda Stühle aus dem Außenbereich entwenden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Täter mit den Stühlen bereits geflüchtet. Sie konnten jedoch zeitnah im Rahmen der Fahndung mit dem Beutegut an einem nahegelegenen Möbelhaus aufgegriffen werden. Bei den Tätern handelt es sich um 6 junge Männer im Alter von 16-17 Jahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde noch bekannt, dass die Täter zuvor im Schnellrestaurant die Tasche mit Geldbörse und Impfausweis eines 19-jährigen Geschädigten entwendet hatten. Die Gegenstände konnten bei den Tätern schließlich aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass die Täter die Stühle kurz vor Eintreffen der Beamten vollständig zerstört hatten. Zu den Beweggründen der jungen Männer kann bis jetzt nichts gesagt werden.

