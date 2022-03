LPI-J: Bekleidung entwendet

Pfiffelbach (ots) - Am gestrigen 10.03.2022, gegen 08:45 Uhr befuhr ein 21jähriger Traktor-Fahrer in Pfiffelbach die Weimarer Straße in Richtung der Kreuzung Apoldaer Straße. In Höhe des Gemeinschaftshauses blieb dieser mit dem am Traktor befindlichen Gruber an Telefonkabeln, welche über die Straße führen, hängen. Infolgedessen brachen die Masten auf beiden Straßenseiten und eine Vielzahl an Kabeln wurde in einem ...

mehr