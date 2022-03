Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt teurer Kabelsalat in Pfiffelbach

Pfiffelbach (ots)

Am gestrigen 10.03.2022, gegen 08:45 Uhr befuhr ein 21jähriger Traktor-Fahrer in Pfiffelbach die Weimarer Straße in Richtung der Kreuzung Apoldaer Straße. In Höhe des Gemeinschaftshauses blieb dieser mit dem am Traktor befindlichen Gruber an Telefonkabeln, welche über die Straße führen, hängen. Infolgedessen brachen die Masten auf beiden Straßenseiten und eine Vielzahl an Kabeln wurde in einem Umkreis von ca. 100 m heruntergerissen. Ein Kabel bog dadurch einen Lichtmast um. Zum Glück gab es keine Verletzten. Der durch den Unfall verursachte Schaden an den beiden Holzmasten sowie den Telefonkabeln beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. An der Laterne ist ein Schaden von ca. 200 Euro zu verzeichnen. Der Traktor blieb schadensfrei.

