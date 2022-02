Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbruch

Apolda (ots)

In der Zeit vom 05.02.2022 bis zum 19.02.2022 wurde im Garagenkomplex in der Nordstraße in Apolda eine Garage aufgebrochen. Der oder die Täter entfernten zunächst zwei Vorhängeschlösser und hebelten dann das Holztor der Garage auf. Nun fehlen diverses Werkzeug, drei Getränkekisten und die beiden Vorhängeschlösser. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf etwa 230 Euro.

