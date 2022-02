Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Apolda (ots)

In der Nacht vom 17.02.2022, 17 Uhr zum 18.02.2022, 06:45 Uhr schlugen unbekannte Täter insgesamt 8 Doppelglasscheiben einer Firma in der Bukarester Straße 2 in Apolda ein. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der dabei entstandene Sachschaden an den Fenstern beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

