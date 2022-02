Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht

Weimar (ots)

Am 16.02.2022 gegen 21:55 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in der Buttelstedter Straße unterwegs sei und jetzt Richtung Schöndorf fährt. Die sofort eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug schließlich in der Bruno-Apitz-Straße stoppen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus, der Drogenschnelltest allerdings zeigte eine positive Reaktion auf Cannabis und Amphetamine. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum und eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluß von Betäubungsmitteln.

