Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am Rolltor gescheitert

Jena (ots)

Wie eine Überwachungskamera aufzeichnete, begaben sich drei Unbekannte am Freitag, den 11. Februar 2022, kurz nach 20 Uhr zu einem Rolltor einer Garagenzufahrt in der Grietgasse. Hier versuchten diese, mittels einem Hebelwerkzeug, sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dies misslang, jedoch richteten die unbekannten einen Sachschaden von ca. 1.000,- Euro an. Im Anschluss entfernten sich die Drei in unbekannte Richtung.

