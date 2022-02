Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohn- und Bürogebäude

Apolda (ots)

In Apolda, in der Schillerstraße kam es im Zeitraum 11.02.2022, 13:00 Uhr bis 14.02.2022, 07:30 Uhr zum Einbruch in ein Wohn- und Bürogebäude. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenhof, indem sie zwei Zugangstüren des Nebengelasses aufbrachen. Anschließend scheiterte der Versuch, die Hauseingangstür aufzuhebeln, so dass der oder die Täter in der Folge ein Fenster im Erdgeschoss aufbrachen. Im Haus selbst wurden nun mehrere Türen eingetreten und alle Räumlichkeiten durchsucht und durchwühlt. Der Sachschaden an insgesamt 8 Türen sowie einem Fenster beträgt mindestens 2.000 Euro. Der Beuteschaden wird mit ca. 1.000 Euro benannt. Es wurde neben Bargeld u. a. eine Spiegelreflex-Kamera sowie diverse Computer-Kleinteile entwendet.

