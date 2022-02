Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 14.02.2022 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:00 Uhr hatte eine Pkw- Fahrerin ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in Weimar, Am alten Flughafen geparkt. Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Pkw fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand Sachschaden.

