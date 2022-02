Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Treppe und Scheibe an Schule beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie der Hausmeister des Eisenberger Gymnasiums am Sonntag feststellen musste, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe der Turnhalle. Im Vorfeld warfen die Unbekannten einen Betonmülleimer die Außentreppe herunter und beschädigten so mehrere Stufen. Am Ende der Treppe schlug der Mülleimer dann gegen die Fensterscheibe, welche zersplitterte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch ungewiss.

