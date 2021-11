Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ilmenau (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Ilmenau ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 14-Jährigen Jugendlichen kam. Ein 26-Jähriger Opelfahrer befuhr die Straße "An der Schloßmauer", aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einzubiegen. Gleichzeitig überquerte eine 14-Jährige Fußgängerin bei grüngeschalteter Fußgängerampel die Friedrich-Ebert-Straße. Der Opelfahrer übersah die vorrangige Fußgängerin und konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Sachschaden am Pkw war vorerst nicht erkennbar. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (rz)

