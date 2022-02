Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach zwei Gewaltdelikten

Jena (ots)

Am Montag, 24.01.2022, kam es in den Abendstunden im Bereich eines Imbisses in der Ludwig-Weimar-Gasse in Jena zu einem Raubdelikt. Ein 39-Jähriger wurde dort gegen 19:25 Uhr von mehreren Personen geschlagen und ihm wurden mehrere weiße bedruckte Armbinden mit der Aufschrift "ungeimpft" und "shit happens" gewaltsam entwendet. Kurz zuvor wurde der Geschädigte bereits im Bereich Löbdergraben durch ebenso mehrere Unbekannte zu Boden gestoßen. Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Delikten kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der jeweiligen Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Jena, unter Angabe der Tatörtlichkeit (für den Raub in der Ludwig-Weimar-Gasse bzw. für die Körperverletzung am Löbdergraben), unter 03641 - 81 2464 zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell