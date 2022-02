Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu zügig unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, befuhr eine 21-jährige mit ihrem Pkw Opel die Landstraße von Mörsdorf kommend in Richtung St. Gangloff. Ausgangs einer Linkskurve kam sie dann, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und fortfolgend im Straßengraben zu Stehen. Der Opel musste dann in der Folge geborgen werden und wies unfallbedingte Beschädigungen auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell