Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgerutscht

Jena (ots)

Am Sonntagabend informierte eine Zeugin die Jenaer Polizei über einen Pkw VW, welcher in einem Bachlauf stand. Die Prüfung vor Ort bestätigte die Erstmeldung. Der 88-jährige Fahrzeugführer rangierte seinen Pkw in der Straße Rautal und rutschte hierbei in den Straßengraben. Am Pkw entstand Sachschaden und er musste geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell