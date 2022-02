Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Sonntag bekannt wurde, ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Gebäude in Bad Klosterlausnitz. Unbekannte warfen mittels Pflastersteinen eine Scheibe des Objektes in der Geraer Straße ein und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

