Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bekanntes Gesicht erneut auffällig

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein altbekanntes Gesicht stellten Mitarbeiter eines Supermarktes am Dienstagmorgen in Weißenborn fest. Der 41-jährige polizeibekannte Mann betrat erneut den Einkaufsmarkt, trotz bestehenden Hausverbotes. Unter körperlicher Gewaltanwendung gegenüber eines Sicherheitsdienstmitarbeiters verschaffte er sich dennoch Zutritt zum Markt und erwarb eine Flasche Bier. Auch diesmal wurden die Beamten der Polizei Saale-Holzland hinzugezogen. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens nahm er diese Flasche und warf sie gegen dessen Frontscheibe. Diese splitterte komplett. Seine Aggression richtete sich auch gegen die Beamten, welcher er mit Tritten und Schlägen attackierte. Unter Anwendung von unmittelbaren Zwang brachten die Beamten den 41-Jährigen zu Boden. Es wurden mehrere anzeigen gefertigt und der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell