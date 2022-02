Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurz vorm Ziel gescheitert

Jena (ots)

Ein 80-jähriger VW-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Wogauer Straße und hielt am linken Fahrbahnrand an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Anschließend fuhr er vom linken Fahrbahnrand los und wollte in seine Garage auf der rechten Seite einfahren. Dabei übersah einen vorbeifahrenden Mercedes-Fahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

