Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw kommt auf Schulhof zum Stehen

Jena (ots)

Kurz nach halb Zwölf ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Jena, dessen Folgen nur knapp zehn Minuten später wesentlich fataler gewesen wären. Ein 59-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug den Jenzigweg in Richtung Wiesenstraße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er, kurz vor der dortigen Schule, die Kontrolle über die Zugmaschine. Im Anschluss kam der Sattelzug, auf abschüssiger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden knapp 30 Meter Geländer beschädigt. Dieses stoppte jedoch nicht die Fahrt, sodass der Lkw in der weiteren Folge die massive Einfahrt zum Schulgelände durchbrach. Hier kam der Sattelzug dann, zum Glück, auf dem Schulhof zum Stehen. Das Schulgebäude blieb somit verschont. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 80.000 Euro. Zum Glück blieb es nur beim Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Einzig der 59-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nicht auszudenken was zehn Minuten später gewesen wäre, zur regulären Hofpause

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell