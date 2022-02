Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall davon gefahren

Weimar (ots)

Als sie in der Richard-Strauss-Straße wendete, stieß eine 19-Jährige zweimal gegen einen dort parkenden Skoda. Im Anschluss setzte sie unvermittelt ihre Fahrt fort. Zeugen konnten das Geschehen beobachten und informierten die Skoda-Besitzerin und die Polizei. Die informierten Polizisten konnten die 19-jährige VW-Fahrerin tatsächlich im näheren Umfeld ausfindig machen. Sie gab an beim Wenden keine Auffälligkeiten bemerkt zu haben. Auch befanden sich an ihrem Pkw keine Schäden. Anders als bei dem beschädigten Skoda. Hier wurde der Bereich eines vorderen Kotflügels in Mitleidenschaft gezogen.

