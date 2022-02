Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch

Jena (ots)

Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, haben Unbekannte versucht, in eine Praxis in der Botzstraße in Jena einzudringen. Durch den oder die Täter wurde durch unbekanntes Einwirken auf die Türklinke der Hauseingangstür der Schließstift im Inneren verdreht. Dadurch konnte die Eingangstür nur erschwert verschlossen werden. Ins Innere sind die Täter allerdings nicht gelangt, sodass "nur" Sachschaden entstand.

