Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rangelei nach Ladendiebstahl

Weimar (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Weimar West. Sie und eine weitere Mitarbeiterin des Marktes stellten sich einem vermutlichen Ladendieb in den Weg. Es kam zur Rangelei, als der Mann mit der Beute den Laden verlassen wollte. Im Zuge derer trug die Frau leichte Verletzungen davon. Ein weiterer Mitarbeiter konnte den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Diebstahl bestätigte sich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell