Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe beschädigt

Weimar (ots)

Mit einem nicht bekannten Gegenstand wurde die Windschutzscheibe eines BMW beschädigt. Der Wagen war in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf einem Parkplatz in der Bonhoefferstraße abgestellt worden, als der oder die unbekannten Täter den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachten. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell