Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rechts Überholt und kollidiert

Jena (ots)

Eine 78-Jährige war am Mittwochvormittag auf dem Gehweg der Stauffenbergerstraße in Richtung Matthias-Domaschk-Straße unterwegs, als eine 70-Jährige Radfahrerin rechts an der Dame vorbeifahren wollte. Genau in diesem Moment macht die 78-Jährige einen Schritt nach rechts und kollidiert mit der überholenden Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

