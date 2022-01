Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendlicher Ladendieb

Apolda (ots)

Ein 14jähriger war am 04.01.2022, gegen 16:30 Uhr in Apolda, Am Weimarer Berg unterwegs. Hier entnahm er aus einem vor einem Getränkemarkt abgestellten Bierkasten mehrere Flaschen und steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack. Durch das Klirren der Flaschen fiel die Handlung dem Geschäftsinhaber jedoch auf und der Ladendieb konnte in der Folge gestellt werden. Das Diebesgut stellte er zurück in den Kasten. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde dennoch gefertigt.

