Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlen und betrogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Autohof in Hermsdorf meldete sich am Montagabend ein Zeuge bei einer Tankstellenmitarbeiterin. Dieser gab an, dass sein Kennzeichen vom Lkw gestohlen wurde. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurde am Morgen mit einem Fahrzeug, an dem die gestohlenen Kennzeichen angebracht waren, ein Tankbetrug an dieser Tankstelle begangen. Ein Pkw-Fahrer entwendet zuerst das Kennzeichen, brachte diese an seinem Fahrzeug an und tankte anschließend Diesel. Nach Abschluss des Tankvorganges setzte sich der Unbekannte in seinen Wagen und fuhr, ohne zu bezahlen, vom Gelände.

