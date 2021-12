Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 19.12.2021, 17:00 Uhr bis 20.12.2021, 07:30 Uhr kam es in Apolda, in der Jenaer Straße, in der dortigen Tiefgarage zum Diebstahl aus einem hier geparkten Pkw Audi. Unbekannte Täter hatten die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem Pkw wurde eine hochwertige Kamera mit Stativ entwendet, deren Wert mit ca. 4.000 Euro angegeben wird. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell