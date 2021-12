Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus dem Keller

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagvormittag meldete eine 37-Jährige, dass ihr Fahrrad der Marke Cube entwendet wurde. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Hermsdorf. Aus dem gemeinschaftlich genutzten Fahrradraum, in dem das Rad untergestellt war, stibitzten die Langerfinger das Cube, bevor die Täter unerkannt entkommen konnten.

