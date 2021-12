Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuppenbrand

Weimar (ots)

Augenscheinlich ein defektes Kabel führte gestern am späten Nachmittag zum Brand eines Anbaus in Berlstedt. Ausgelöst durch die Überhitzung oder den Funkenflug geriet ein im Schuppen stehender Rasenmäher in Brand, von welchem die Flammen auf ein Moped übergingen und folglich drohten auf den Rest des Gebäudes überzugreifen. Der Brand konnte jedoch mit Hilfe von Bekannten und der eintreffenden Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass keine Gefahr für das angrenzende Wohnhaus bestand. Zur genauen Schadenshöhe konnte noch keine Angaben gemacht werden.

