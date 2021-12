Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

In einem Supermarkt in Weimar Schöndorf konnte gestern Abend ein Mitarbeiter beobachten wie ein Kunde nur einen Teil seines Einkaufs in den Einkaufswagen legte. Immer wieder verstaute er Waren gleich in seinem Rucksack. Nach Bezahlen der Waren aus dem Wagen wurde der 33-jährige Mann von dem Mitarbeiter auf den vermuteten Diebstahl hin angesprochen. Es stellte sich bei der Nachschau heraus, dass er Lebensmittel im Wert von mehr als 50 Euro versuchte zu stehlen. Neben der Anzeige wegen Diebstahls erhielt der Mann ein Hausverbot für den Supermarkt.

