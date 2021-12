Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Typische Betrugsmasche

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag, dem 15.12.2021 teilte eine 61jährige Apoldaerin der Polizei mit, dass sie gegen 12:30 Uhr von ihrer "Tochter" sowie einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen wurde unter Anführung der Legende, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und nunmehr eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro hinterlegen müsse. Zunächst fand das Gespräch mit der weiblichen Person statt. In der Folge wurde das Telefon an den männlichen Täter übergeben, der in seiner fingierten Eigenschaft als Polizeibeamter den Sachverhalt so bestätigte. Zunächst erkannte die Geschädigte zwar, dass es sich nicht um ihre Tochter handelte, war jedoch im Laufe der Gesprächsführung mit dem "Polizeibeamten" unsicher geworden, so dass sie nebenher über Handy ihre Tochter anrief und dazu befragte. Diese verneinte sofort ihre Beteiligung an der ihr aufgetischten Geschichte, so dass die Dame nunmehr das Gespräch mit den unbekannten Tätern beendete und den Sachverhalt bei der Polizei anzeigte.

