Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht von der Stelle

Jena (ots)

Nicht von der Stelle gekommen ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer in der Wiesenstraße in Jena. An einem Einkaufscenter hatte ein anderer Fahrradfahrer ausversehen das Rad des Zeugen am Fahrradständer mit angeschlossen. Normalerweise heißt es ja "doppelt gemoppelt hält besser", aber in diesem Fall gab es für die Beteiligten kein vorwärtskommen. Hilfesuchend wandte man sich deshalb an die Polizei. Allerdings wurde deren Einsatz letztlich doch entbehrlich, da sich in der Zwischenzeit der andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen gab, die Sicherung löste und jeder seiner Wege fahren konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell