Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doch in Garage eingedrungen

Jena (ots)

Unregelmäßigkeiten an einem Garagenkomplex stellte ein 39-Jähriger am Dienstagnachmittag in der Camburger Straße fest. Als der Mann am Abend zuvor die Garagen überprüfte, konnte er keinerlei Auffälligkeiten feststellen. Allerdings haben in der Nacht Unbekannte das Vorhängeschloss einer Garage gewaltsam geöffnet. Dieses konnte unweit aufgefunden und gesichert werden. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter allerdings keine Beute, sodass lediglich Sachschaden an dem Schloss entstand.

