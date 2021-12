Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlalarm löst Einsatz aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurze Aufregung herrschte am Dienstagmittag in einer Bankfiliale in Eisenberg. Zwei Mitarbeiter eines beauftragten Sicherheitsunternehmens für Geldtransporte haben versehentlich den Code einer Zwischentür falsch eingegeben, sodass es zu einer Überfallsmeldung kam. Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, konnte die Situation aufgelöst und die Gemüter wieder beruhigt werden.

