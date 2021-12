Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fleppen unterwegs

Jena (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagmorgen am Salvador-Allende-Platz in Jena ein Mercedes gestoppt und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und folglich nicht berechtigt ist ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehr zu führen. Im Rahmen einer Befragung und der Anzeigenaufnahme stellte sich zudem heraus, dass ein 53-Jähriger für die Kosten des Wagens aufkommt und dieser Kenntnis davon hat, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt, aber trotzdem das Führen des Mercedes toleriert. Folglich wurde gegen den Mann auch noch eine Anzeige wegen Ermächtigen aufgenommen.

