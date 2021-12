Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bettdeckendieb

Jena (ots)

Einen Kellereinbruch meldete am Dienstagmittag ein 48-Jähriger aus der Clara-Zetkin-Straße in Jena. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Wohngebäude und begaben sich in den Keller. Hier hoben der oder die Täter die Kellertür aus den Angeln und entwendeten aus dem verschlag ein Bettdecken-Set im Wert von etwa 80 Euro. Anschließend gelang den Langfingern unerkannte die Flucht.

