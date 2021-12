Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinbus leer geräumt

Jena (ots)

Völlig leer geräumt wurde ein VW-Kleinbus in Jena. Der Besitzer meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben zu seinem Fahrzeug kam und feststellen musste, dass der Pkw aufgebrochen und diverse Teile ab- bzw. ausgebaut wurden. Unter anderem waren die Seitentür und die Sitzbank von den Unbekannten mitgenommen wurden. Wie der oder die Täter die Teile abtransportiert haben ist noch nicht ganz gewiss, da der Parkplatz in der Göschwitzer Straße nur mittels Karte, welche die Schranke öffnet, befahren werden kann. Wie hoch der entstandene Beuteschaden ist kann noch nicht genau abgeschätzt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell